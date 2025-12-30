CarrefourSA’dan yeni yatırım: 60. gurme mağazasını açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2025 yılının son günlerinde önemli bir yatırım daha gerçekleştirdi. 77 ilde bayiler dahil 1.250’den fazla mağazaya ulaşan şirket, 60. Gurme CarrefourSA mağazasını İstanbul Anadolu Yakası’nda açtı. Açılış, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve icra kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

BİR EVİN TÜM İHTİYAÇLARINI “GURME” KALİTESİYLE KARŞILIYOR

Toplam 650 metrekarelik alanda kurulan mağaza, modern marketçilik mimarisiyle tasarlandı. Geniş ürün yelpazesine ek olarak “Hızlı Kasa” noktalarıyla pratik alışveriş imkânı sunuyor. Taze ürün gruplarında uzman kasapların hazırladığı et ve kasap reyonu, günlük balık, zengin şarküteri seçenekleri ile taze meyve-sebze öne çıkıyor.

Sağlıklı yaşam odağında organik ve vegan ürünlerden oluşan özel seçki, mağaza içindeki kahve noktası ve evcil hayvanlara yönelik “Petfood” alanı konsepti tamamlıyor. İçecek, kozmetik, deterjan ve kuru gıda reyonlarıyla mağaza, bir evin tüm ihtiyaçlarını “gurme” anlayışıyla sunuyor.

“KATMA DEĞERLİ YATIRIMLARA 2026’DA DA DEVAM EDECEĞİZ”

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, premium segmentte önemli bir yatırıma daha imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: