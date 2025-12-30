CarrefourSA’dan yeni yatırım: 60. gurme mağazasını açtı

- CarrefourSA, İstanbul Anadolu Yakası'nda 60. Gurme mağazasını açarak premium segmentteki iddiasını pekiştirdi.
- Mağaza, modern mimari ve geniş ürün yelpazesiyle, hızlı kasa ve çeşitli taze ürün seçenekleri sunuyor.
- Sağlıklı yaşam ürünleri, kahve noktası ve evcil hayvan alanlarıyla dikkat çekiyor.
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2025 yılının son günlerinde önemli bir yatırım daha gerçekleştirdi. 77 ilde bayiler dahil 1.250’den fazla mağazaya ulaşan şirket, 60. Gurme CarrefourSA mağazasını İstanbul Anadolu Yakası’nda açtı. Açılış, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve icra kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.
BİR EVİN TÜM İHTİYAÇLARINI “GURME” KALİTESİYLE KARŞILIYOR
Toplam 650 metrekarelik alanda kurulan mağaza, modern marketçilik mimarisiyle tasarlandı. Geniş ürün yelpazesine ek olarak “Hızlı Kasa” noktalarıyla pratik alışveriş imkânı sunuyor. Taze ürün gruplarında uzman kasapların hazırladığı et ve kasap reyonu, günlük balık, zengin şarküteri seçenekleri ile taze meyve-sebze öne çıkıyor.
Sağlıklı yaşam odağında organik ve vegan ürünlerden oluşan özel seçki, mağaza içindeki kahve noktası ve evcil hayvanlara yönelik “Petfood” alanı konsepti tamamlıyor. İçecek, kozmetik, deterjan ve kuru gıda reyonlarıyla mağaza, bir evin tüm ihtiyaçlarını “gurme” anlayışıyla sunuyor.
“KATMA DEĞERLİ YATIRIMLARA 2026’DA DA DEVAM EDECEĞİZ”
CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, premium segmentte önemli bir yatırıma daha imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
Gurme CarrefourSA, stratejik büyüme yolculuğumuzda önemli bir yatırım adımı. Değişen tüketici beklentilerini yakından takip ederek katma değer yaratan konseptlere odaklanıyoruz. Gurme mağazalarımızla premium segmentteki varlığımızı güçlendiriyor, kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefimizi destekliyoruz. 2026 yılında da müşteri deneyimini odağımıza alarak CarrefourSA farkını her noktaya taşımayı sürdüreceğiz.