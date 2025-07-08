Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den ocak-haziran döneminde 104 ülkeye 3 bin tonluk çay ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden çay ihracatından 16 milyon 991 bin 796 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın ilk yarısında da 2 bin 897 tonluk çay ihracatından 13 milyon 909 bin 313 dolar gelir elde edilmişti.

Böylelikle çay ihracatı, geçen yılın ilk yarısına göre, miktar ve değer olarak artırıldı.

EN FAZLA ÇAY İHRACATI YAPILAN ÜLKELER

Belçika, Birleşik Krallık ve KKTC en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu.

Yılın 6 ayında Avrupa kıtası ağırlıklı olarak yapılan ihracatta Belçika'ya 7 milyon 778 bin dolar, Birleşik Krallık'a 2 milyon 61 bin dolar ve KKTC'ye 1 milyon 549 bin dolarlık çay ihraç edildi.

EN FAZLA ÇAY İHRACATI RİZE'DEN

Türkiye'den yapılan çay ihracatının yüzde 58'i Rize'den gerçekleştirildi.

Rize'den yılın ilk yarısında 23 ülkeye 2 bin 155 ton çay ihraç edilerek, 9 milyon 877 bin 506 dolar gelir elde edildi.

Belçika, KKTC ve ABD, kentten en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu.

Rize'den bu dönemde Belçika'ya 7 milyon 744 bin dolar, KKTC'ye 718 bin dolar ve ABD'ye 310 bin dolarlık çay satıldı.