Haberler



Ekonomi



ÇAYKUR, çay fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni zamlı tarife

ÇAYKUR, çay fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni zamlı tarife Çaya iki aylık aradan sonra bir zam daha geldi. ÇAYKUR, tüm ürünlerine yüzde 18 zam yaptı. Turistik çayın kiloluk paketi 268 liraya yükseldi.