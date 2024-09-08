ÇAYKUR, çay fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni zamlı tarife

Haber Merkezi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), tiryakileri üzecek bir karar aldı.
Bilindiği üzere iki ay önce çay fiyatlarına zam gelmişti.
ÇAYKUR, 9 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde çaya bir kez daha zam yapma kararı aldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı, çaya gelen zam kararının ardından oluşan yeni fiyat listesini paylaştı.
İŞTE YENİ ÇAY FİYATLARI
Zamlı çay listesine göre; 1 kilogram tiryaki çayının tavsiye edilen satış fiyatı 262 TL'ye çıktı.
Turist çayının kiloluk paketi 268 TL olurken, filiz çayının kilogramlık paketi 282 TL olarak belirlendi.
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