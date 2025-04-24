ÇAYKUR geçen yıl 73 milyon lira kar elde ettiğini açıkladı

AA

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nün, 2024 yılı bilanço döneminde 73 milyon lira kâr elde ettiği bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada; ÇAYKUR'un 2022'de 60 milyon lira, 2023'te 69 milyon lira, 2024 bilanço döneminde ise 73 milyon lira kâr elde ettiği belirtildi.

ÜÇ YILDIR ÜST ÜSTE KÂR

Böylece ÇAYKUR'un üst üste 3 yıl kâr açıkladığının altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Son yıllarda maliyete yönelik politikalarını sıkılaştıran ÇAYKUR'un, tüm süreçlerine yönelik olarak etkin bir tasarruf yaklaşımı izlediği ve bu sayede bilançolarında artık kâr eden bir kuruma dönüştüğü dikkati çekmekteydi. Söz konusu politikaların kazanımı olarak kâr elde etmeye başlayan ÇAYKUR, hem üreticilerinin hem de diğer paydaşlarının yüzünü güldürüyor.

"KÂR ETMEYİ GELENEK HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de kâr etmeyi artık gelenek haline dönüştürme arzusunda olduklarını belirterek, tasarrufa dönük politikaların tüm çalışanlarca özümsendiğini, bu konuda ÇAYKUR kadrolarının çok daha farkındalık sahibi olduğunu vurguladı.