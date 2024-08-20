Cevdet Yılmaz: 2025-2027 Orta Vadeli Program için hazırlıklar sürüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ile yaptığı görüşmeye dair bilgi vererek, eylül ayında açıklanacak 2025-2027 dönemini içeren OVP için hazırlıkların devam etiğine dair bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesi ve reel sektörü ilgilendiren konularda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde; TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin hem güncelleyeceğimiz OVP hem de reel sektörü ilgilendiren farklı hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini aldık.

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