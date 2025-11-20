Cevdet Yılmaz açıkladı: Google'dan Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Google'ın Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.
- Yatırım, Türkiye'nin veri ve yapay zeka altyapısını güçlendirecek.
- Google ile Turkcell arasındaki iş birliği, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu.
Cevdet Yılmaz, Google ile Turkcell arasında hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin Türkiye'nin veri, bulut altyapısı ve yapay zeka alanlarındaki konumunu güçlendireceğini söyledi.
"3 MİLYAR DOLARI BULACAK BİR YATIRIMDAN BAHSEDİYORUZ"
Turkcell ile Google Cloud arasındaki iş birliğinin hacminden de bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu sözleri kullandı:
Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar doları bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz.
"BU YATIRIM, TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK"
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
Bu yatırımın, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Gelişmiş veri altyapısının ve yeni nesil bulut teknolojilerinin dijital ekosistemimize entegre edilmesi, kamu ve özel sektörlerde verimliliğin artmasına katkı sağlayacak, inovasyonun gelişmesini teşvik edecektir.