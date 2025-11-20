Cevdet Yılmaz açıkladı: Google'dan Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu.

Cevdet Yılmaz, Google ile Turkcell arasında hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin Türkiye'nin veri, bulut altyapısı ve yapay zeka alanlarındaki konumunu güçlendireceğini söyledi.

"3 MİLYAR DOLARI BULACAK BİR YATIRIMDAN BAHSEDİYORUZ"

Turkcell ile Google Cloud arasındaki iş birliğinin hacminden de bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu sözleri kullandı:

Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar doları bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz.

"BU YATIRIM, TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK"

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: