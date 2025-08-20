Cevdet Yılmaz: Azerbaycan doğalgazı, yakın işbirliğimiz ile Suriye'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile birlikte, SOCAR Türkiye’nin sosyal sorumluluk kapsamında ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiği “Cep Kitapları” projesinin tanıtımına katıldı.

Yılmaz konuşmasında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yalnızca siyaset ve ekonomi alanında değil, aynı zamanda ilim, kültür ve eğitim sahasında da güçlenmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Günümüzde kalkınmanın en değerli kaynağının bilgi olduğunu söyleyen Yılmaz, nitelikli insan gücü ve hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Cep Kitapları projesi, Azerbaycan’da başarıyla uygulanan bir modelden ilham alıyor. Yönetimden pazarlamaya, iletişimden liderliğe kadar geniş bir yelpazede, anlaşılır ve pratik öneriler sunarak toplumun farklı kesimlerine katkı sağlayacak.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğinin yalnızca enerji değil, toplumsal fayda sağlayan projelere de yansımasının, kardeşlik bağlarının derinliğini gösterdiğini ifade etti.

Enerji güvenliği konusundaki ortak projelere değinen Yılmaz, Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP ve Bakü-Tiflis-Erzurum hatlarının hem Türkiye ve Azerbaycan’a hem de Avrupa’ya büyük katkı sağladığını hatırlattı. SOCAR’ın bugüne kadar Türkiye’de 18 milyar doları aşan yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, şirketin çevre dostu projelerine de dikkat çekti:

SOCAR’ın sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi gibi çalışmaları, Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefine önemli katkılar sağlayacak. Yaklaşık 7 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımı da cari açığın azaltılmasında kritik rol oynayacak.

ENERJİDE YENİ PROJELER YOLDA

Yılmaz, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının iki ülke arasındaki işbirliğinin en yeni örneği olduğunu söyledi. Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması, elektrik bağlantılarının güçlendirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesiyle işbirliğinin daha da genişleyeceğini kaydetti.

Ayrıca, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye’ye sevk edilmesinin, iki ülkenin uyumlu işbirliğinin somut bir örneği olduğuna dikkat çekti.

KAFKASYA'DA NORMALLEŞME VE BÖLGESEL KATKILAR

Washington’da imzalanan Aliyev–Paşinyan ortak bildirisine değinen Yılmaz, Güney Kafkasya’da barış sürecinin Türkiye için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma hedeflerine de katkı sağlayacağını vurguladı.

"CEP KİTAPLARI" PROJESİNİN ÖNEMİ

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, projenin yalnızca ekonomik değil, toplumsal değer üretmeyi amaçladığını belirterek şunları söyledi:

"Cep kitapları küçük görünebilir ama içeriği son derece derin. 105 farklı başlıkta hazırlanan bu eserleri 2026’ya kadar okuyuculara ulaştırmayı hedefliyoruz."

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise, bilginin şeffaf, erişilebilir ve güvenilir şekilde yayılmasının önemine dikkat çekerek, bu işbirliğinin toplumun bilgiye erişim kapasitesini artıracağını söyledi.

Özetle, SOCAR Türkiye ile ODTÜ işbirliğiyle başlatılan “Cep Kitapları” projesi, Türkiye–Azerbaycan kardeşliğinin kültürel ve akademik alana taşınan güçlü bir örneği olarak öne çıktı.