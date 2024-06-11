Cevdet Yılmaz: Borsa'da kazançlar üzerinden bir vergi söz konusu değil Yılmaz, borsadaki kazançlara vergi çalışmasının olmadığını sadece işlem ücreti olarak 10 binde 1 oranında bir ücret tartışmasının yapıldığını söyledi.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında ekonomiye dair soruları yanıtlayarak gündemi değerlendirdi.

Burada Borsa'ya uygulanması düşünülen işlem vergisi ile ilgili değerlendirme yapan Yılmaz, getirilmesi düşünülen verginin kazanca değil işleme uygulanacağını belirterek kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

"Vergi düzenlemeleri enflasyonu artırıcı değil, vergi adaletini sağlayıcı olacak"

Yapılacak vergi düzenlemelerinin enflasyonu artırıcı değil, sosyal adaleti ve vergi adaletini sağlayıcı, kayıt dışılığı azaltıcı bir perspektifle hazırlandığını ifade eden Yılmaz, buna yönelik çalışmalarda, her teklifin artı ve eksilerinin, etki değerlendirmelerinin yapıldığını bildirdi.

"Kazançlar üzerinden bir vergi söz konusu değil"

Yılmaz, borsa kazançları üzerinden bir verginin gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, açıklamasına şöyle devam etti:

Bir defa bu çok net. Kazançlar üzerinden bir vergi söz konusu değil, gündemimizde yok. Bu konuda yapılan spekülasyonlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekir.

"On binlerde 1-2'lik işlem vergisini tartışıyoruz"

Yapılan işlemler üzerinden bir bedel alma, o da çok cüzi yani işte 'On binlerde diyelim 1, 2 gibi bir şey olur mu, olmaz mı?' bunun tartışmaları yapılıyor. Kriptolarla ilgili de biraz daha yüksek oranda yine ama cüzi miktarlarda bunu yapma konusunda bir tartışma var.

"Amaç gelir değil, yatırımcıyı uzun vadede tutmak"

Bunun da amacı gelir değil. Çok sık giriş çıkışlarla borsada istikrar yeterince oluşmuyor. Biz istiyoruz ki yatırımcımız biraz daha uzun vadeli baksın."

Borsa İstanbul satış eğiliminde

Borsa İstanbul, bir süredir borsadaki kazançlara vergi geleceği beklentileriyle satış eğiliminde.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)