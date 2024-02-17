Cevdet Yılmaz: Büyümemizi, yatırımla, üretimle, ihracatla sürdürmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adana’da İş Dünyası buluşmasına katılarak Türkiye'nin ekonomisine dair verileri paylaştı ve Adana için yabancı yatırımcı hedeflerini aktardı.

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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da katıldığı toplantıdan büyüme mesajı verdi.

Konuşmasında, yatırıma, ihracata, toplumun daha fazla faydasına olacak işlere kredi kullanan bankalara daha yüksek not verileceğini dile getiren Yılmaz, bu yılki (2024 bütçesindeki) deprem ödeneklerinin payının 1 trilyon TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin ilk defa 32 milyonun üzerinde bir istihdam ortaya koyduğunu aktararak, "Büyümemizi, yatırımla, üretimle, ihracatla sürdürmek istiyoruz. İhracatı artırmak için gerekli tüm politikaları yürütmekte kararlıyız." mesajı verdi.

"Adana'nın üretken ve başarılı iş insanlarıyla bir araya geldik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantının ardından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gastronomisi, tarihi, kültürü, sanayi ve tarımsal üretimiyle bereketli toprakların ve sıcakkanlı insanların diyarı Adana’dayız. Programımıza, Adana'nın üretken ve başarılı iş insanlarıyla bir araya gelerek başladık. İş insanlarımızın talep, görüş ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunduk.

"Adana son 21 yılda önemli bir ilerleme kaydetti"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Adana; modern altyapıları, gelişen sanayisi, tarım ve hizmet sektörleri ile son 21 yılda önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

"Kenti yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz"

Adana’nın uluslararası iş birliklerine ve ağlara daha fazla katılmasını sağlayarak, kenti yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezi haline getirmek ve ihracat pazarlarımızı genişletmek istiyoruz.

Adanalı iş insanlarımızı, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine katkılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)