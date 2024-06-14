Cevdet Yılmaz: Enflasyon 2025 yılında yüzde 20’nin altına düşecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan TCMB Piyasa Katılımcı Anketi'ni yorumladı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Cevdet Yılmaz, enflasyon beklentilerini yorumladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda 2025 yılında yüzde 20’nin altına, 2026 yılında ise tek haneli oranlara ulaşmanın hedeflendiğini beyan etti.

Cevdet Yılmaz'ın enflasyon beklentisine yönelik açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentileri düşmeye ve hedeflerimize yaklaşmaya devam ediyor. Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımızı uygulamayı sürdüreceğiz. 2025 yılında yüzde 20’nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz.

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