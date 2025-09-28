Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedefi 2027'de tek hane

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Vadeli Program’daki (OVP) revizyonun “hesap tutmadığı için” yapılmadığını vurgulayan Yılmaz, bunun her yıl eylül ayında yapılan rutin bir güncelleme olduğunu söyledi.

ENFLASYON HEDEFİ: 2027'DE TEK HANE

Enflasyonu makul seviyelere indirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, gıda ve eğitim gibi alanlardaki fiyat artışlarının beklentileri aştığını dile getirdi. Yıl sonu için enflasyon tahmininin yüzde 30 civarında olduğunu açıklayan Yılmaz, “2026’da yüzde 20’nin altı, 2027’de ise tek haneli enflasyon öngörüyoruz” dedi.

KONUT ARZINDA YENİ HAZIRLIK

Kira fiyatlarına ilişkin soruya yanıt veren Yılmaz, reel bazda düşüş yaşandığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni bir konut arzı planı hazırladığını aktaran Yılmaz, “Daha uygun maliyetli, enerji verimli ve afetlere dayanıklı konutlarla hem fiyatlarda hem kiralarda rahatlama sağlayacağız” diye konuştu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: "MEMNUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Yılmaz, “Tek kelimeyle memnunuz. Çok geniş bir yelpazede konular ele alındı ve son derece verimli geçti” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE ÇAĞRI: "ULUSLARARASI MESELELERDE DESTEK OLUN"

Trump görüşmesine yönelik muhalefetin eleştirilerini değerlendiren Yılmaz, “Bu ülkenin liderine uluslararası arenada güç vermek gerekir. Başkalarının söylemlerini iç siyasete taşıyarak Türkiye’ye hizmet edemezsiniz” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYANIN EN TECRÜBELİ LİDERLERİNDEN"

Yılmaz, küresel krizlerin yoğunlaştığı bir dönemde Erdoğan’ın tecrübesinin Türkiye için büyük avantaj olduğunu vurguladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dünyanın en tecrübeli liderleri arasında. Uluslararası platformlarda gördüğü saygı bunun açık göstergesidir.”

F-35 VE F-16 SÜRECİ

ABD ile yapılan görüşmelerde F-35 ve F-16 konularının da gündeme geldiğini söyleyen Yılmaz, “Her şey pozitif bir atmosferde ele alındı. Önemli olan siyasi iradenin ortaya konmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

BM'DE FİLİSTİN GÜNDEMİ

Erdoğan’ın New York’ta katıldığı Gazze konulu toplantının önemine değinen Yılmaz, “Trump’ın Batı Şeria’nın ilhakına karşı açıklaması bu toplantının sonucudur. Türkiye bu konuda en güçlü tepkiyi ortaya koydu” dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların sorulması üzerine Yılmaz, bunun CHP’nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi. “Biz bu kavganın tarafı değiliz” diyen Yılmaz, süreçlerin yargı içinde ilerlediğini hatırlattı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu başarılı bulduğunu ifade eden Yılmaz, PKK’nın silah bırakma sürecine dikkat çekti:

“Demokratik siyasetin silah gölgesinden kurtulması gerekiyor. Bu süreç Türkiye’yi prangalardan kurtaracak.”

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Yılmaz, yeni anayasa çalışmaları konusunda muhalefete çağrı yaptı:

“En geniş mutabakatla, daha sade ve tutarlı bir anayasayı ülkemize kazandıralım. Türkiye Yüzyılı’nda milletimiz bunu hak ediyor.”