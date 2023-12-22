Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne gönderdiği video mesajda enflasyonun düşeceği tarihi, 2024 yılının ikinci yarısı şeklinde belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne bir video mesaj gönderdi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada enflasyon hedefini ortaya koyarak, finansman maliyetinin düşürülmesinin büyümeye katkı sağlayacağını ve İstanbul’un küresel bir Finans Merkezi yapılacağını dile getirdi.

"Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısında belirgin bir düşüş bekliyoruz"

Yılmaz konuşmasında enflasyonun aylık olarak düşüşe geçtiğini ve 2024'ün ikinci yarısında keskin bir düşüş gerçekleştireceğini şu sözlerle aktardı: