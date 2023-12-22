Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne bir video mesaj gönderdi.
Yılmaz, burada yaptığı konuşmada enflasyon hedefini ortaya koyarak, finansman maliyetinin düşürülmesinin büyümeye katkı sağlayacağını ve İstanbul’un küresel bir Finans Merkezi yapılacağını dile getirdi.
"Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısında belirgin bir düşüş bekliyoruz"
Yılmaz konuşmasında enflasyonun aylık olarak düşüşe geçtiğini ve 2024'ün ikinci yarısında keskin bir düşüş gerçekleştireceğini şu sözlerle aktardı:
Mayıs ayında yapılan seçimlerde siyasi belirsizlikler ortadan kalktı. Siyasi istikrar ve güven pekişti. Ardından 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve bütçe ile politika belirsizlikleri de ordadan kalktı. Öngörülebilirlik sağlandı. Enflasyon hedeflerimize uyumlu bir patikaya girildi. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon güçlü bir ivme ile geriledi. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü. Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz.
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