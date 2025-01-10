Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi desteklerde son karar Meclis'in

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Dün Nüfus Politikaları Kurulu ilk toplantısını yaparak, yeni evlenecek gençlerin ev sahibi olmalarından kadınları iş hayatında tutmak için hamilelik izni uzatmaya ve kreş hizmetlerine kadar birçok konu başlığını gündeme getirmişti.

Kurulun gündemi medya araçlarında ve kamuoyunda geniş ses getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün paylaştığı mesajda şu değerlendirmeyi aktardı:

Dün yaptığımız Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında kısa, orta ve uzun vadede gündemimizde olacak, doğurganlığı artırma bakımından ele alacağımız ve etkilerini değerlendireceğimiz ana başlıkları özetledik.

"YOL HARİTASINI ÇALIŞMA GRUPLARI BELİRLEYECEK"

Bunlarla ilgili yol haritamız bilimsel analizler, ilgili kesimlerle istişareler, kurumlarımıza yaptıracağımız etki değerlendirmeleri veya Kurul bünyesinde oluşturacağımız çalışma grupları ile şekillendirilecektir.

"SON KARAR MECLİS'TE

Hangi alanda ne zaman ve somut olarak nasıl adım atılacağına ilişkin nihai kararı ise konusuna göre elbette ki hükumetimiz veya Meclisimiz verecektir.