Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi destekler hayata geçireceğiz

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kuruluna başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında, "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz. Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız." dedi.

NÜFUS POLİTİKALARI KURULUNUN ELE ALACAĞI KONULAR

Cevdet Yılmaz'ın toplantıda açıkladığı yeniliklere şöyle sıralanıyor:

-Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler yapılacak.

-Evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programları hayata geçirilecek.

-Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırılacak.

-Doğum izinlerinin artırılılacak.

-Doğum yardımları yapılacak.

-Esnek ve uzaktan çalışma ele alınacak.

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