Cevdet Yılmaz, İngiltere'de yatırımcılarla buluşacak

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, yatırımcılarla buluşacak İngiltere'ye gideceği bilgisi verildi.

Cevdet Yılmaz, bu kapsamda İngiltere'ye yarın ziyarette bulunacak.

Yılmaz, ziyaretinde küresel finans çevreleriyle temaslarda bulunacak ve bu kapsamda Londra'da fon yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

LONDRA BORSASI'NDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Londra Borsası'nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelecek Yılmaz, Global Türk Capital’in düzenlediği "Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı"nda, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik görünümü ve makro politikalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirecek.

Ayrıca Dünya Türk İş Konseyi'nin Birleşik Krallık üyeleriyle buluşacak.

İKİNCİ GÜNDE ÖZEL TOPLANTI

Yılmaz, programının ikinci gününde ise uluslararası fonların yöneticileriyle özel bir toplantı yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ekonomisinin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve küresel finans çevreleriyle işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.