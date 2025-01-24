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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2028 arasında Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı kapsamında 5 yılda toplam 350,7 milyar lira kaynak kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilkini 29 Aralık 2024 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025 yılının ilk EKK toplantısını gerçekleştirmek üzere bugün Konya’dayız. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 2024-2028 KOP Eylem Planı ile bölgede kalkınma ivmesini daha odaklı bir şekilde güçlendireceğiz." dedi.

SU KAYNAKLARI PROJESİ

Hazırlanan dört dönüşüm programı kapsamında ilk olarak 39,4 milyar lira bütçe ile su kaynaklarının etkin yönetimi programının uygulanacağının bilgisi verildi.

TARIMDA VERİMLİLİK ARAYIŞI

Yılmaz, tarımda verimlilik artışı programına 6 milyar TL, katma değerli üretimi artırmayı amaçlayan programlara 900 milyon TL, kırsalda dengeli kalkınma programına da 11,6 milyar TL aktarılacağını ifade etti.

166 PROJE DAHA

Yılmaz, 5 yıllık dönemde toplam 166 projenin hayata geçirileceğini kaydetti.