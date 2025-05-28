Cevdet Yılmaz: Metal sektörü güçlendirilecek

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"METAL SEKTÖRÜ 2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 94 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturan bu stratejik sektörü, otomotivden makineye, ana metalden elektromekaniğe uzanan geniş üretim yapısıyla kalkınma vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Toplantımızda sürdürülebilir üretim, sektörün rekabet gücü ve yapısal ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyal tarafların talepleri ve reel sektörün öncelikleri çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yaptık.