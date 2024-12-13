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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da "Stratcom Forum'24" programına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Stratejik İletişim Formu'nda konuşma yapan Cevdet Yılmaz, yapay zekada fırsatların ve risklerin olduğunu bildirerek, teknolojinin ancak ahlaki bir şekilde ilerlerse insanlığa destek verebileceğini bildirdi.

"YAPAY ZEKANIN KÜRESEL EKONOMİYE KATKISI VAR"

Yılmaz, yaşadığımız yüzyılda teknolojiden yararlanması için yapay zekanın nasıl kullanılacağını konuşmakta fayda olduğunu bildirerek şu bilgileri verdi:

Forum’un 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' temasıyla artık geleceğin değil bugünün hatta bu anın teknolojisi dediğimiz 'yapay zeka' dönüşümünü irdelemesini önemli bir adım olarak görüyoruz.

Yapay zeka 5 gün içinde 1 milyon kullanıcıya ulaştı, bugün ise haftada 300 bin kullanıcıyla sahip oluyor ve günde 3 milyar mesaj gönderiliyor. Yapay zekanın küresel ekonomiye etkisi Çin ve Hindistan'ın sağladığı katkıdan daha büyük olacak.

"GÜÇLÜ BİR SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURUYORUZ"

Yapay zekada mahremiyet ve siber güvenliği çok önemli görüyorum. Güçlü bir siber güvenlik başkanlığı koruyoruz. Meclisimizin bütçe gündemi bittikten sonra bu kanunu Meclis'e sunacağız.

"YAPAY ZEKA GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Yerli ve milli bir dil üretiyoruz. Ne kadar büyük ölçeğiniz ve datanız varsa bu anlamda gücünüz de büyüyor. Bu girişimi, kardeş ülkelerimizle ve iş birliği yaptığımız ülkelerle birlikte yapmamız çok kıymetli. Üniversitelerde program başlattık. Yapay zeka girişimciliğini destekliyoruz. Bu aynı zamanda büyük bir alan oluşturuyor. Diğer yandan da mevzuatımınızı geliştiriyoruz. Ulusal yapay zeka stratejimizi geliştiriyoruz. Üniversitelerimizle insan kaynağını geliştiriyoruz. Büyük ölçekli veri merkezlerinin kurulumu için çalışmalarımız sürüyor. Uluslararası kaynaklarla iletişim sürerken, biz de altyapımızı oluşturuyoruz.

"ÜRETKEN YAPAY ZEKA"

Yapay zekanın kamuda kullanıldığına değinen Yılmaz, bir örnek vererek, yapay zekanın kadınları etkileyen meme kanserinde erken teşhiste zaman kazandığını öğrendiğini ve bu olumlu kullanıma "üretken yapay zeka" dendiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, kendilerinin üretken yapay zekayı hedefleyen çalışmaların yanında olduklarını belirtti.

KULLANIMDA SORUMLULUK

Yılmaz, konuşmasında bilgi kirliliğinin toplumlara verdiği zararı görebildiklerini ve bu nedenle yapay zeka kullanımında sorumluluğun önemine değinerek şöyle konuştu:

Yapay zeka ne kadar olursa olsun insanın bakış açısının yerini tutamaz. Aslonan insan zekası, ahlakı ve vicdanıdır.

"YAPAY ZEKANIN ETİK VE SORUMLU KULLANIMINI TEMEL POLİTİKALARIMIZDAN BİRİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkinliğin ardından yayanladığı mesajında ise şi ifadeleri kullandı:

Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ile birlikte, İletişim Başkanlığımız tarafından 4. kez düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM 2024'e katıldık.

Türkiye olarak, yapay zekanın sosyoekonomik hayatta etik ve sorumlu kullanımını temel politikalarımızdan biri haline getirerek, bu alandaki rehber ve araçların geliştirilmesi çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, etik ve sorumlu yapay zekâ kullanımı için yürütülen ulusal ve uluslararası çabalar, Stratcom Forum ’24’ün temel misyonuyla birebir örtüşmektedir.

Bu vesileyle, başta İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve ekibi olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere, tüm yabancı katılımcılara, medya kurum kuruluş temsilcileri ve basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Yapılacak tartışmaların, hakikat mücadelesine katkı sunarak daha şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir dijital ekosistemin inşasına vesile olacağına inanıyorum.



