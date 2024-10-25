Cevdet Yılmaz: Terör, kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Diyarbakır İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

Konuşmasında TUSAŞ'ın Ankara'daki yerleşkesine yapılan saldırıyı değerlendiren Cevdet Yılmaz, bu eylemin 85 milyonun lanetlediği karşı çıktığı bir terör eylemi olduğunu belirtti.

"PKK, KÜRT KARDEŞLERİMİZİ TEMSİL ETMİYOR"

Yılmaz, terörün uluslararası güçlerin planı olduğunu, bölge halkının kullanladığını ve en büyük zararın da yine bölgeye olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Burada çok dikkatli olmamız lazım. Bazı terör örgütleri dini kimlikleri kullanıyorsa, PKK terör örgütü de Kürt kimliğini kullanarak eylemler yapmaktadır. PKK, Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Yaptıkları terör eylemleri en fazla Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara zarar veriyor. Diyarbakır ve Güneydoğu terör eylemlerinden çok çekti. Diyarbakır'ın arzu ettiği düzeye kavuşmasında çok büyük engel oldu. Diyarbakır çok özel bir yer. Medeniyetler şehri ve ekonomik potansiyeli var. Biz de kamu olarak bu potansiyeli harekete geçirmek için yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

"TERÖR KALKINMANIN VE DEMOKRASİNİN DÜŞMANI"

Terör kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı. Bu bölge üzerinde tasarımları olan uluslararası güç örgütleri burada yaşayan insanları amaçlarına alet ediyorlar. Bu bölgede hiç bir güçlü devlet istemiyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Gerçek anlamda bu bölgenin ev sahipleri kazanacaktır.

SAVUNMADA 7 MİLYAR DOLARLAK İHRACAT HEDEFİ