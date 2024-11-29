Cevdet Yılmaz: Türk ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek fiyat istikrarını sağlamayı ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya platformu üzerinden Türkiye ekonomisinin büyüklüğü ile ilgili öne çıkan konuları şöyle sıraladı:

BÜYÜME OVP İLE UYUMLU

-TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,6 oranında büyüyerek Orta Vadeli Programda işaret ettiğimiz yıllık büyüme tahminine yakınsamıştır.

-Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımız 17 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir.

BİR ÖNCEKİ BÜYÜMEYE GÖRE YÜZDE 0,2 DÜŞÜŞ

-Türkiye ekonomisinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak ekonomik büyüme bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında azalış kaydetmiştir.

-Ekonomimiz 2024 yılının ilk dokuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında büyümüştür.

-2024 yılı üçüncü çeyreği büyümesinde, sıkı para ve maliye politikalarının gecikmeli etkilerine ek olarak sanayi üretiminde ve ihracat performansında zayıflamaya neden olan zayıf dış talep koşullarının belirleyici olduğu değerlendirilmektedir.

TASARRUF TEDBİRLERİ

-2024 yılı GSYH gerçekleşmelerini harcamalar yönünden ele aldığımızda tasarruf tedbirleri sonrasında kamu tüketim harcamaları azalırken yurt içi talebin büyümeye katkısı eksi 0,1 puana gerilemiş, net ihracatın büyümeye katkısı ithalatta görülen yavaşlamaya bağlı olarak 2,2 puan olmuştur.

-Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2024 yılı genelinde olduğu gibi bu çeyrekte de büyümeye pozitif katkı vererek kompozisyondaki dengelenmede belirleyici olmuştur.

-Üretim yönüyle değerlendirildiğinde, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde inşaat dâhil hizmetler sektörü yüzde 2,9, tarım sektörü yüzde 4,6 oranında büyüme kaydederken sanayi sektöründe zayıf dış talep koşullarının etkisiyle yüzde 2,2 oranında azalma yaşanmıştır. • Bu kapsamda dördüncü çeyreğe yönelik öncü göstergeler, dengelenmenin istenilen düzeye ulaştığına, iç ve dış faktörlerin katkısıyla talep koşullarında bir miktar toparlanma yaşanabileceğine işaret etmektedir.

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT

-Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odağında ve enflasyonla mücadeleye katkı verecek bir zeminde ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. Güçlü siyasi irade ve koordinasyon içinde uyguladığımız ekonomik program neticesinde cari açıkta düşüş sürerken, rezervlerimiz güçlenmeye, risk primimiz düşmeye, işsizlik tek haneli seviyelerde seyretmeye devam etmektedir.