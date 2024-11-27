Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, iş dünyası ile bir araya geldi

AA

Ekonomi yöneticileri, ekonominin temelini oluşturan sivil toplum örgütleriyle temas kurmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) ziyarette bulunarak sanayici ve ticaret erbablarının bağlı olduğu kuruluşların yöneticileri ile görüştü.

İSTANBUL'DAKİ İŞ DÜNAYASININ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTULAR

İlk olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, daha sonra İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

CEVDET YILMAZ: İŞ DÜNYAMIZIN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRDİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri ilk günden bu yana, iş dünyası temsilcileriyle istişareye büyük önem verdiklerini ve onlarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Görüşmelerimizde, Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri, güncel ekonomik gelişmeler ile iş dünyamızın talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Üretimden ihracata, istihdamdan finansmana kadar pek çok konuyu ele aldığımız toplantılarımızın, ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlamasını diliyorum.