Cevdet Yılmaz: Vergi artırmadan gelirleri artırmanın yollarını arayacağız

Vergi konusu gündemdeki yerini koruyor...

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GENEL VERGİ ORANLARININ DEĞİŞMESİNE OLUMLU BAKMIYORUZ"

Genel vergi oranlarında değişiklik düşünmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genel vergi oranlarına ilişkin bir değişikliğe olumlu bakmadıklarını ifade etti.

Yönetilen yönlendirilen fiyatlar konusunda da dezenflasyon süreciyle uyumlu adım atacaklarını söyleyen Yılmaz, kayıt dışılığı azaltma ve vergi tabanını genişletmenin öncelikleri olacağının altını çizdi.

"ÇOK DEĞİŞTİRME GİBİ BİR BAKIŞ AÇIMIZ YOK"

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Yılmaz, 2023 yılından itibaren vergilerle ilgili bir dizi düzenlemenin yapıldığını anlatarak, "Bu anlamda bu genel vergilerde çok fazla bir ihtiyaç kaldığını düşünmüyoruz ve bunun enflasyonist etkisini de dikkate aldığımızda, gelirlerimizi önümüzdeki dönemde enflasyonist etki oluşturmayacak şekilde artırma çabası içinde olacağız. Dolayısıyla genel oranlara prensip olarak çok değiştirme gibi bir bakış açımız yok." diye konuştu.

"FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Kamunun gelirlerinin artırılması konusunda bir çaba içinde olduklarına da işaret eden Yılmaz, "Burada da genel anlamda kayıtdışılıkla çok daha etkin bir mücadeleyi öngörüyoruz. Vergi tabanını genişletme, daha geniş bir tabandan hareketle sorunları çözme yaklaşımımız var ve yine tahsilat oranlarını artırma, sosyal güvenlik sistemimizin çok daha etkili çalışması, finansal sürdürülebilirliğini güçlendirme çabası içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, toplam 30 büyükşehirde yıllık hasılatını 480 bin TL’nin altında gösteren ve gelir vergisinden istisna tutulan yüz binlerce mükellefin gerçek vergilendirmeye geçirilmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin olarak da "Burada küçük esnaf basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam edecek ancak 480 bin TL cironun üzerine çıkan kesim kapsam dışına çıkarılmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

"YUKARI YÖNLÜ RİSK VAR AMA ÇOK FAZLA DEĞİL"

Hafta başında açıklanan OVP tahminlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Yılmaz, büyüme ve enflasyonu dengede sürdürecek 'gerçekçi ve tutarlı' bir plan hazırlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Yılmaz, yüzde 4’ten yüzde 3,3’e çekilen büyüme rakamlarına değinirken, "Bir miktar yukarı yönlü olabilir riskler ama çok fazla olduğunu düşünmüyoruz” diyen Yılmaz, "Dünyadaki konjonktörü düşündüğünüzde, bölgemizdeki gelişmelere baktığınızda yüzde 3,3 hiç de küçümsenecek bir rakam değil. Son 22 yılda 5,4 bizim ortalama büyüme hızımız. Ona göre bir miktar aşağıda. Ama bu da normal. Çünkü biz dezenflasyonist bir politika izliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, 2028 için hedeflenen yüzde 5 büyüme ve yüzde 8 enflasyon hedefinin nasıl dengeye oturtulacağı sorusunu yanıtlarken de "2028 ile ilgili genel büyüme patikasında potansiyel büyümemizin dikkate alındığını ifade etmek isterim. Yani potansiyelimizi zorlamadan potansiyelin bir miktar altında giden, dezenflasyonu dikkate alan bir büyüme patikası olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

Büyümenin kompozisyonunda inşaatın yüksek etkisinin sürdüğüne değinen Yılmaz, bunda deprem sonrası rehabilitasyon çalışmalarının rol oynadığını, bunun azalarak da olsa süreceğini kaydetti.

Buna rağmen inşaat sektörünün etkisini sürdüreceğini anlatan Yılmaz, 100 milyar liralık bütçeyle başlatılacak sosyal konut projesine değinirken şöyle devam etti:

Çünkü Türkiye’nin büyük bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Bu bütçeye de bu anlamda 100 milyar lira bir kaynak koyduk. Sosyal konutla ilgili kira artışını da arz yönlü olarak dengeleyecek bir program olarak görüyoruz. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, TOKİ’nin farklı gelir üretme yöntemleri var. Onlar da önümüzdeki dönemde buraya ilave kaynaklar oluşturarak önemli bir sosyal konut hamlesini başlatacaklar. Dolayısıyla inşaat bugünkü kadar olmasa da belirli bir düzeyde etkisini sürdürecek.

"İSTEDİĞİMİZ YERDE OLMAMAMIZIN NEDENİ HİZMET ENFLASYONU"

Dezenflasyon sürecinde 2 yılın geride kaldığı ve sürecin uzadığı yönündeki eleştirilerin anımsatılması üzerine "Tam arzu ettiğimiz yerde olmamamızın nedeni hizmet enflasyonu" diyen Yılmaz, burada kira ve eğitim kalemlerinin önemli rol oynadıklarını anlattı.

Cevdet Yılmaz, "Burada niye böyle olduğunu sorarsanız iki faktör var. Bir tanesi geçmişe dönük endeksleme meselesi. Kiralarda özellikle. Bir de geçmişten yapılmayan artışlar.” dedi.

Yılmaz, enflasyondaki düşüşle birlikte bu alanlardaki birikimin de giderileceğini kaydetti.

"ENAG ŞEFFAF BİR KURUM DEĞİL"

Cevdet Yılmaz, OVP tanıtım toplantısında ENAG’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Tepkisini sürdüren Yılmaz, bu konuda ne gibi adımlar atılabileceği yönündeki soru üzerine "Burada yasaklayıcı bir zihniyetten ziyade farkındalık oluşturucu bir zihniyet daha anlamlı olur diye inanıyorum." dedi.

Yılmaz, şunları söyledi:

ENAG dediğimiz bir defa şeffaf olmayan bir yapı. Maalesef Türkiye’deki beklentilerin bozulmasında, fiyat algılarının bozulmasında belli bir rolü olduğunu ifade etmek isterim. Diğer taraftan kurumlarımızın kurumsal kredibilitesini yükseltmemiz gerekiyor. Daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Kurumlarımızın topluma kendisini daha iyi anlatması gerekiyor.

"FİYATLAMA DAVRANIŞINDA SİS DAĞILACAK"

Türkiye’de uzun süredir bozulan fiyatlama davranışlarının nasıl düzeltileceği sorusuna Yılmaz, "Tabiri caizse yüksek enflasyon sisli bir ortam oluşturuyor." dedi.

Yılmaz, insanların fiyatlar arası mukayese yapma algılarının zayıfladığını, bunun da fiyatlama davranışlarını bozduğunu söyledi.

Yılmaz, "Enflasyonun düştüğü, artık yüzde 20’li yüzde 10’lu rakamlara geldiği bir ortamda bu o kadar kolay olmayacaktır artık. O sis dağıldıkça kendiliğinden ortadan kalkacaktır." dedi.

Yılmaz, bunun yanı sıra Sanayi ve Ticaret bakanlıklarının market fiyatlarının karşılaştırılması ile ilgili çalışmalarına da değinirken, benzer çalışmaların da devam edeceğini sözlerine ekledi.