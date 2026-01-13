Cevdet Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2025'te cari işlemler hesabında 3 milyar 996 milyon dolarlık açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan kasım ayı cari dengesi ile ilgili bir değerlendirme yaparak şu mesajı paylaştı:

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelerdeki seyri ve ülke risk priminin iyileşmesi, dış finansman ihtiyacını düşürürken dış finansman maliyetini de azaltmaya devam etmektedir.

"CARİ AÇIK, OVP İLE UYUMLU"

Cari işlemler dengesinde, mevsimsel etkilere bağlı olarak hizmetler kalemindeki destekleyici unsurların azalmasıyla kasım ayında 4 milyar dolar açık verilmiştir. Yıllıklandırılmış cari açık kasım ayı itibarıyla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup OVP hedeflerimizle uyumlu olarak sürdürülebilir seviyesini korumaktadır.

"DIŞ DENGEDEKİ İYİLEŞME SAĞLAM TEMELLERE DAYALI"

Ekonomimizin yapısal kapasitesini yansıtan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlasının yıllıklandırılmış bazda 44,6 milyar dolara ulaşması, dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını göstermektedir.

"TÜRKİYE, BİRÇOK ÜLKEDEN OLUMLU AYRIŞTI"

Dünya genelindeki risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve artan dış kaynak girişi ile 2025 yılında birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmıştır.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTTI

Doğrudan yatırımlar ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artışla 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış değeri 14,4 milyar dolara ulaşmıştır.

2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından geçtiğimiz yıla nazaran daha olumlu olmasını, yürütülen reformların sonuçları itibariyle görünür hale gelerek yatırım ortamını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz."

İLERİYE DÖNÜK ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kasım 2025'te cari işlemler hesabı verilerini ve değerlendirmelerini aktardıktan sonra 2026 hedeflerini şu ifadelerle dile getirdi: