Cevdet Yılmaz’ın 2026’da enflasyon beklentisi: Yüzde 20'nin altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ve Türkiye’nin daha düşük enflasyon ile daha düşük faiz yönünde ilerlediğini ifade ederek, önümüzdeki dönemin finansal açıdan daha olumlu bir tablo sunacağını dile getirdi.

Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında, Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

“2026'NIN SONUNDA YÜZDE 20'NİN ALTINDA BİR ENFLASYON BEKLİYORUM”

Cevdet Yılmaz, "Özel okullar manşet enflasyonumuzu yukarı çekiyor. Burada da bir düzenleme yaptık, artık aşırı artışlar olmayacak. Bu etkilere baktığımızda ben 2026'nın sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"2026'DA FİNANSAL PERSPEKTİF ÇOK DAHA OLUMLU"

Yılmaz, reel sektörün krediye ulaşmada sıkıntı yaşadığı ve bu konuda nelerin yapılacağına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

2026'da finansal perspektif çok daha olumlu. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon süreci devam edecek. Faiz indirim döngüsüne zaten girdi Türkiye. Dolayısıyla oradaki eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Aylık bazda konuşmuyorum, genel istikametten bahsediyorum. Daha düşük enflasyon, daha düşük faize doğru bir istikamet. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek. Bir taraftan da genel iyileşme süreci devam ederken selektif politikalarla da hassas gördüğümüz kesimleri veya işte sıkıntılar yaşadığını gördüğümüz sektörleri destekliyoruz.

"FİNANSAL KOŞULLAR İYİLEŞECEK"

Reel sektörü rahatlatacak adımlardan bahseden Yılmaz, "Genel finansal koşullar iyileşecek. Bizim bu selektif desteklerimiz de güçlü bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki perspektif finansal açıdan daha olumlu bir perspektif diye ifade edebilirim." açıklamasında bulundu.