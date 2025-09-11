Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeği hasadı yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hummalı çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde ayçiçeği hasadına katılarak çalışmaları yerinde gördü.

"İŞLETME TARIM HASILASI İÇİN ÖNEMLİ"

Şıldak, 101 bin dekarlık alana ekilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirilen Ceylanpınar'daki işletmenin, ülke tarımı için önemli bir hasıla oluşturduğunu belirtti.

1 MİLYON DEKAR ALANDA TARIM FAALİYETİ

İşletmede yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarım faaliyetinin yürütüldüğünü dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

Bu yıl 585 bin dekarda buğday, 115 bin dekarlık alanda mısır, 101 bin dekarlık alanda ayçiçeği ve 60 bin dekarlık alanda mercimek, 22 bin dekar alanda yonca, 10 bin dekar alanda arpa ve 15 bin dekar alanda pamuk, 43 bin dekarlık alanda da fıstık üretimi yapılıyor. 30 bin dekarlık alanda ise hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla suni mera oluşturulmuş.

TESİSTEKİ HAYVAN SAYISI

Vali Şıldak, tesisteki faaliyetleri tanıtırken, "Bu işletmemizde 98 bin ivesi ırkı koyunumuz, 7 bin 800 keçimiz ve besi süt her iki türden de olmak üzere 14 binin üzerinde de büyükbaş hayvanımız mevcut. Bütün bunlara ilave olarak bölgeye ismini veren ve bu ilçenin de ismini oluşturan ceylanlarımız var. İşletmemizde 1.100 civarında ceylanımızın da üretimi, yetiştirilmesi söz konusu ve bu sayı giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

4 BİN ÇALIŞANI VAR

İşletmede yaklaşık 4 bin çalışanla tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin sürdüğünü aktaran Şıldak, Şanlıurfa'nın küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.