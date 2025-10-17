- Ons altındaki artış, yurt içinde altın fiyatlarını yükseltti ve çeyrek altın 10 bin lirayı geçti.
- Altının onsu yeni işlem gününde 4 bin 379,42 doları gördü ve yüzde 0,95 artışla işlem görüyor.
- ABD'deki belirsizlikler ve merkez bankalarının alımları altının değerini desteklemeye devam ediyor.
Altın, rekor seyrini bugüne de taşıdı.
Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, dünkü seviyesini geçerek 6 bin 119 liradan satılmaya devam ediyor.
Altının onsu yeni işlem gününde 4 bin 379,42 doları görerek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 4 bin 366 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulayacağını açıkladığı yüzde 100 ek gümrük tarifesinin ardından yaşanan belirsizlikle hızlı arttı.
Ayrıca ABD'de hükümetin kapalı olması, belirsizlikleri artıran bir neden olarak öne çıkıyor.
Siyasi ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının devam eden alımları ile ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 119
Çeyrek altın: 10 bin 17
Cumhuriyet altını: 40 bin 998
Tam altın: 39 bin 866
Yarım altın: 19 bin 991
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,9528 lira
Euro: 49,2144 lira
Sterlin: 56,5705 lira