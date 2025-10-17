Çeyrek altın 10 bin lirayı geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın, rekor seyrini bugüne de taşıdı.

Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, dünkü seviyesini geçerek 6 bin 119 liradan satılmaya devam ediyor.

Altının onsu yeni işlem gününde 4 bin 379,42 doları görerek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 4 bin 366 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulayacağını açıkladığı yüzde 100 ek gümrük tarifesinin ardından yaşanan belirsizlikle hızlı arttı.

Ayrıca ABD'de hükümetin kapalı olması, belirsizlikleri artıran bir neden olarak öne çıkıyor.

Siyasi ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının devam eden alımları ile ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 119

Çeyrek altın: 10 bin 17

Cumhuriyet altını: 40 bin 998

Tam altın: 39 bin 866

Yarım altın: 19 bin 991

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,9528 lira

Euro: 49,2144 lira

Sterlin: 56,5705 lira