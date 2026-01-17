SGK yurt dışı ilaç listesini yenilendi! Çok sayıda ilacın fiyatı değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun aldığı kararla, yurt dışından temin edilen ilaçlara ilişkin listede değişikliğe gidildi.

Kalp, solunum, romatizma, bağışıklık ve kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilacın fiyatı yeniden belirlenirken temininde güçlük yaşanan ilaçların bedelleri, sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek.

ilaçların euro cinsinden fiyatları düzenlendi

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ doğrultusunda, vatandaşların sıkça kullandığı bazı ilaçların euro cinsinden fiyatları yeniden düzenlenirken, listeye yeni ilaçlar da dahil edildi.

HANGİ İLAÇLARIN FİYATLARI DEĞİŞTİ?

Bu kapsamda, kalp ritim bozukluklarında reçete edilen Flecainide acetate 100 mg’ın fiyatı yaklaşık 11,30 euro olarak belirlenirken, solunum yolları tedavisinde kullanılan Glycopyrrolate 1 mg için 59 euro fiyat açıklandı.

Romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi tedavilerinde yaygın şekilde kullanılan Hydroxychloroquine sulfate 200 mg’ın fiyatı 17,55 euro olurken, kronik cilt hastalıklarında kullanılan Jamp Tretinoin 10 mg kapsüllerinin bedeli 185 euro’ya yükseltildi.

Mide ve sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan Sucraid oral solüsyon için 1.715 euro, bağışıklık sistemi tedavilerinde kullanılan Immukin enjeksiyonluk çözelti için ise 838 euro fiyat belirlendi.

Kas ve sinir sistemi hastalıklarında kullanılan Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozunun fiyatı 29,50 euro olarak açıklanırken, bazı epilepsi ve nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların fiyatları 52 euro ile 88 euro arasında güncellendi.

7 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

SGK’nin düzenlemesiyle yurt içinde temin edilemeyen veya temininde güçlük yaşanan bu ilaçların bedelleri, belirlenen fiyatlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek. Güncellenen fiyatlar, 17 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

FİYATI GÜNCELLENEN BAZI İLAÇLAR VE FİYATLARI:

Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Mylan, Mılpharm, Accord, Almus): 11,30 Euro

Glycopyrrolate 1 Mg 100 Tablet: 59,00 Euro

Cystadene 180 G Toz: 455,23 Euro

Flecaınıde Acetat 100 Mg 60 Tablets-Aurobındo: 11,80 Euro

Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Mylan, Mılpharm, Accord, Almus) (Ağustos Güncellemesi): 11,00 Euro

Glycopyrrolate 1 Mg 100 Tablet (Ağustos Güncellemesi): 54,90 Euro

Melp Spal-P 50 Mg Powder For Solutıon For Infusıon/Injectıon 1 Vıal: 29,50 Euro

Flecaınıde Acetat Tıllomed 100 Mg 60 Tablets: 11,00 euro

Dronedarona Teva 400 Mg 60 Fılm Coated Tablets: 70,00 euro

Jamp Tretınoın 10 Mg 100 Capsules: 185,00 euro

Qutenza yüzde 8 Patch 1X1 Pc. (179 Mg): 297,00 euro

Cuprenıl 250 Mg 30 Fılm Tablet: 20,00 euro

Halaven 0,44 Mg/Ml 2 Ml 1 Vıal: 149,00 euro

Multaq 400 Mg 60 Tablet: 48,99 euro

Evoxac 30 Mg 100 Capsules: 92,99 euro

Inovelon 200 Mg 60 Tb: 50,00 euro

Inovelon 400 Mg 60 Tablet: 100,00 euro

Myozyme 50 Mg 1 Flakon: 439,90 euro

Multaq 400 Mg 60 Tablet (Aralık Güncellemesi): 45,30 euro

Evoxac 30 Mg 100 Capsules (Aralık Güncellemesi): 88,50 euro

Erıbulın Ever Pharma 0,44 Mg/Ml: 145,00 euro

Flecaınıde Acetate 100 Mg 60 Tablets (Brown & Burk Uk): 11,30 euro

Lumızyme 50 Mg/Vıal: 439,90 euro

Amversıo 1G Oral Powder: 350,00 euro

Rufınamıde Brown & Burk 200 Mg Fılm-Coated Tablets: 52,00 euro

Rufınamıde Brown & Burk 400 Mg Fılm-Coated Tablets: 104,00 euro

Immukın 2X106 Iu Solutıon For Injectıon: 838,00 euro

Sucraıd Oral Solusyon 17000Iu/2Ml 2X150 Ml: 1.715,00 euro

Dactınomycın For Injectıon 0,5Mg: 57,00 Eeuro

Hydroxychloroquıne Sulfate 200 Mg 100 Tablets: 17,55 euro