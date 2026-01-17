Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezonun ilk ayında 1 milyon ziyaretçi

Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor.

Bir önceki sezonu, 2 milyon 700 bin ziyaretçiyle kapatan Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu yıl 3 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

SEZONUN İLK AYI DOLMADAN 1 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor.

3 bin yatak kapasiteli kayak merkezinde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:

"Kış koşullarında herhalde en iyi tatil yapma ortamı Erciyes Kayak Merkezi olsa gerek. Burada hem öğrencilerimiz ödüllendirilmiş oluyor hem de nitelik kazanmış kayak merkezinde kayağı da uygulama fırsatı bulmuş oluyorlar. Belediyemiz bünyesindeki Spor A.Ş. ile yavrularımıza kayak imkanı sağlıyoruz."

"DOLULUK ORANI OLDUKÇA YÜKSEK"

Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

Erciyes, dünyadaki 25 tane kayak merkezi arasında Türkiye'den listeye giren tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. Emsalleri arasında da kayak merkezinin fiyat uygunluğunun elbette ki daha uygun olması, zenginlikleriyle insanlar hem kayak yapıyor hem de kültürel turizm bağlamında şehre yakınlığıyla buralardan yararlanıyor. Gastronomi imkanlarından yararlanıyor.



Ticaretin, turizmin, sanayinin şehri, medeniyetlerin şehri Kayseri'yi tanıma fırsatı da buluyor. Geçen hafta toplam ziyaretçi sayımız 550 bindi. Şu anda ziyaretçilerimiz sayısı 1 milyonu geçti. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı oldukça yüksek. Ama rezervasyonlarda bazı otellerde kısmen devam ediyor.



'Rezervasyon doldu onun için girişimde bulunmayayım' yaklaşımını da doğru bulmuyorum. Tabii ki buranın tercih ediliyor olması, sömestir tatiline denk gelmesi açısından bir zenginliği var.

"TADINA ERİŞEN KOLAY KOLAY BIRAKMIYOR"

Geçen sene toplamda ziyaretçi 2,7 milyondu. Bu sene inşallah 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Bu 2,7 milyonun da en az 250 bini şehir dışından ve ülke dışından gelen kayakseverlerle oluştu. Ayrıca 'charter' seferleri; Polonya, Çekya gibi Orta Avrupa ülkelerinden Kayseri'mizi tercih edip gelenler var.



Alp disiplini olduğunu da bildikleri böyle bir kayak merkezini tercih etmelerine sebep olan bir merkez. Umarım Rusya- Ukrayna savaşı da insanlık adına kısa sürede sonlanır. Oralardan da epeyce dostlarımız buralarda kayak yapıyorlardı.



Ama şu anda 'charter' seferleri imkanı olmadığı için başka yerlerden tekrar bizlere ulaşıyorlar. Çünkü buranın tadına erişen kolay kolay bırakmıyor. Tercih ediyor.

"15 NİSAN'A KADAR KAYAK MEVSİMİNİN UZAMASINI BEKLİYORUM"