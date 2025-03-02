Çeyrek altının yerini Maşallah boncukları aldı

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Gram altın bugün 3 bin 351 lirada. Çeyrek altın ise 5 bin 683 lirada.

Maşallah boncukları ise büyüklüğü ve gramına göre 3 bin 300 liradan 4 bin 650 liraya kadar değişiyor.

Hediye verilen, gram ya da çeyrek altınlar tasarruf aracı olarak saklanabildiği gibi satılıp nakde de dönüştürülürken Maşallah boncukları, hatıra için saklanıyor.

Maşallah boncukları daha çok bebek doğumları ve sünnetlerde takmak için tercih ediliyor.

ALTIN BONCUKLARIN GRAMAJLARI

Piyasada 8, 14 ve 22 gram altın Maşallahlar mevcut. Küçük boncuklar genellikle 0,50-1 gram arasında üretiliyor.

TARİHÇESİ

Osmanlı’da ve İslam dünyasında, yeni doğan bebeklerin nazardan korunması için "Maşallah" yazılı takılar, boncuklar ve iğneler takılması yaygın bir gelenekti.

Bu gelenek, zamanla takı tasarımına yansıdı ve altın işçiliği ile birleştirilerek altın Maşallah boncukları ortaya çıktı.

Özellikle Osmanlı sarayında padişah çocukları ve hanedan üyeleri için altın Maşallah takıları kullanıldı.

Günümüzde de Anadolu, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere birçok Müslüman toplumda yaygın bir gelenek olmaya devam ediyor.