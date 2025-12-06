Chery’nin yenilenen modellerinde yılın son fırsatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralık ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere özel cazip satın alma koşulları sunan Chery, yenilenen TIGGO7 ve TIGGO8 modellerinde lansmana özel avantajlı fiyat ve kredi olanaklarını sürdürüyor.

Yeni TIGGO7 Prestige 4x2 ve 4x4 versiyonları, ticari müşterilere özel fiyat ve kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

Teknolojik donanım ve şık tasarımı bir arada sunan Chery, aralık ayı boyunca geçerli finansman imkanlarıyla yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

YENİ TIGGO8

Gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanan 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli yeni TIGGO8, Prestige versiyonunda ticari müşterilere faizli kredi avantajı sunuyor.

Yeni Chery TIGGO8; gelişmiş ADAS sistemleri, 15,6 bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540 derece Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklarıyla premium konfor sağlıyor.

YENİ TIGGO7 PRESTİGE 4X2 VE 4X4 VERSİYONLARI

Günlük işe gidişlerden aile gezilerine ve hafta sonu doğa maceralarına kadar her alanda “çok yönlü bir yaşam ortağı” olarak öne çıkan yeni TIGGO7, ticari müşterilere özel olanaklarla satın alınabiliyor.

Yenilenen tasarım dili, akıllı teknolojiler, gelişmiş güvenlik özellikleri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan model; şehir içi sürüş, aile gezileri ve hafta sonu maceralarında sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Karakteristik Clawlight tasarımına sahip full LED ön farlar, Wildflare LED arka stop lambaları, keskin hatlar ve güçlü ışık dağılımı araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. Gelişmiş sensörler, radarlar ve kameralar aracılığıyla aracı 540° perspektifle tarayarak sürücüye kapsamlı görüş sağlıyor. 24,6 inç yüksek çözünürlüklü birleşik ekran ise tüm sürüş bilgilerini ve multimedya içeriklerini tek bir yüzeyde topluyor.