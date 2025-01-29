AA

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Japonya pazarı ile ilgili değerlendirme yaptı.

Geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracata imza atan çiçek sektörü, yüksek oranda çiçek ithalatı yapan Japonya pazarına girmek istiyor.

Yılmaz, sektör olarak kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

İHRACAT HEDEFİ 150 MİLYON DOLAR

Geçen yıl 80 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yılmaz, 2025 için 150 milyon dolarlık hedef belirlediklerini kaydetti.

"MEYVE FİDANLARINI YURT DIŞINA PEYZAJ AMAÇLI GÖNDERİM SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ, İHRACATI ARTIRACAK"

Yılmaz, sektör olarak peyzaj amaçlı meyve fidanlarını yurt dışına göndermekte yaşadıkları sorunu aştıklarını ve bu gelişmenin sektörün ihracatını artıracağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu yıl 150 milyon dolarlık ihracatı aşmak istiyoruz. Bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Meyve fidanlarını yurt dışına peyzaj amaçlı gönderimde sıkıntı yaşıyorduk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu bu sorun çözüldü. Bunun da ihracata olumlu katkısı olacaktır. Peyzaj amaçlı 20 yaşındaki bir portakal ağacını gönderemiyorduk, örneğin proje 150 bin dolar, sadece 3-5 bin dolarlık kısmı portakal, zeytin ya da incir ağacından oluşuyor. Bunu gönderemediğimiz zaman projeyi tamamen kaybediyoruz. Bu sorun da çözüldü, artık bu tür projeleri rakiplerimize kaptırmayacağız. Sektör için son derece olumlu oldu.

Yılmaz, Japonya pazarına da açıldıkları takdirde yıllık 150 milyon dolarlık ihracatın daha da üstüne çıkabileceklerini sözlerine ekledi.

"ALTERNATİF PAZARLAR ARIYORUZ"

İsmail Yılmaz, ihracatı artırmak için bir yandan mevcut pazarlarda bir yandan da alternatif pazarlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Yılmaz, bu yıl özellikle Japonya pazarına girmek istediklerini söyledi.

"TÜRKİYE ŞU ANDA JAPONYA PAZARINDA YOK"

Japonya'nın çiçek ihracatında önemli bir pazar olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: