Çiftçi Kayıt Sistemi 2026 üretim yılı başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çiftçilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ÇKS Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapıldı.

KİRA SÖZLEŞMESİ OLMAYANLAR TAAHHÜTNAME İLE BAŞVURACAK

Yapılan değişiklik ile mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine 'taahhütname' ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ise kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor.

ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ SÜRE DIŞINDA YAPILABİLECEK

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek.

Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde, re'sen düzeltmeler yapılacak.

DEĞİŞİKLİK BAŞVURULARI 30 HAZİRAN'A KADAR

Arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek.

BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

ÇKS 2026 üretim yılı başvuruları 1 Eylül'de başlayacak, 31 Aralık tarihinde ise sona erecek.