Çiftçilere 150 milyon liralık destekleme ödemesi hesaplara aktarılıyor

AA

Tarım ve hayvancılık alanında daha önce gerçekleşeceği açıklanan destekler yapılmaya devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapılarak, şu ifadeler kullanıldı.

Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.

DESTEKLERİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre destek tutarları, kırsal kalkınma yatırımı için 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için 694 bin 88 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretimi için 44 bin 217 lira olarak belirlendi.

