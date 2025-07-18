Çiftçilere 1,7 milyar liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Hak sahibi üreticilerimize hayvan başına aylık 1500 lira, yıllık toplam 18 bin lira bakım ve besleme desteği vereceğiz." bilgisini verdikten sonra sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

1 MİLYAR 7 MİLYON LİRA HESAPLARDA

Tarımın geleceğini birlikte inşa etmek için üreticileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 735 milyon 183 bin 703 lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, tarım sigortaları desteği 1 milyar 594 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 114 milyon 316 bin 864 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 11 milyon 921 bin 680 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 11 milyon 806 bin 38 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 2 milyon 812 bin 264 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 326 bin 857 lira olarak ödenecek.