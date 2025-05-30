Çiftçilere 251,3 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 251 milyon 273 bin 225 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Paylaşımda, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 102 milyon 606 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 635 bin 925 lira olarak hesaplara aktarılacak.