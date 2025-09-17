Çiğ süt referans fiyatı 19 lira 60 kuruş oldu

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ekim 2025’ten geçerli olmak üzere çiğ süt referans fiyatını litre başına 19,60 lira olarak açıkladı.

Referans fiyat halen litre başına 18,35 lira olarak uygulanıyor.

Ulusal Süt Konseyi'nin bugüne yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, şu karar alındı:

1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir.

FARK 29 KURUŞ OLACAK

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır.

ARALIK AYINDA FİYAT TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK