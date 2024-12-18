Çin hava yolu şirketleri 700 milyon yolcu barajını geçti

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Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC) verilerine göre, Çin'de hava yolu taşımacılığının 2024'te 700 milyon yolcu barajını aşarak 15 Aralık itibarıyla 700 milyon 480 bine ulaştı.

Hava yolu yolcu taşımacılığı ilk kez 700 milyon barajını aşarken, tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

700 milyon yolcunun 640 milyonu iç hat uçuşlarında, 60 milyonu ise dış hatlarda yolculuk etti.

DIŞ HATLAR YOLCU SAYISI DAHA FAZLA ARTTI

İç hatlarda seyahat eden yolcu sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 14, dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı ise yüzde 130 arttı.

ORTALAMA DOLULUK ORANINDA ARTIŞ

Uçuşlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 83'ü aşarken, bu oran koranavirüs salgını öncesindeki 2019 seviyesini yakaladı.

Çin havayolu şirketleri 2023'te 640 milyon yolcu taşımıştı.