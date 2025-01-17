Çin otomotiv devleri Türkiye'de fabrika kurmayı planlıyor

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Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın, "2025 Temel Otomotiv Trendleri" raporu yayımlandı.

Elektrikli araçların sevkiyatlarının bu yıl yüzde 17 artacağı aktarılan raporda, otomobil üreticileri tarafından pazarlanan tüm araç modellerinin yüzde 50'sinden fazlasının 2030'a kadar elektrikli araç olacağı tahmin edildi.

Gartner'ın raporunda, Çinli otomobil üreticilerinin rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD ya da Fas ile Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrika kurabileceği belirtildi.

EMİSYORLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YATIRIM İHTİYACI DOĞURDU

Raporda, küresel otomotiv sektörünün, emisyonlar üzerindeki düzenleyici baskı ve Çin'den gelen büyümeyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

ÇİN'İN YAZILIM ÜSTÜNLÜĞÜ DEVREYE GİRECEK

Raporda, otomobil üreticilerinin, emisyon hedefleri ve gümrük vergileri nedeniyle bu yıl Avrupa ve Amerika kıtasında üretim kapasitesini azaltacağına işaret edilerek, Batılı otomotiv üreticileriyle rekabeti artıran Çinli üreticilerin ise yazılım ve elektrifikasyondaki üstünlüğü sebebiyle elektrikli araçlarda hakimiyetlerinin artacağı öngörüldü.

AB'DE OTOMOBİL FABRİKALARI KAPANIYOR

ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) değişen siyasi ortamın araç emisyon düzenlemelerine ilişkin tartışmayı yeniden açarak otomotiv endüstrisi için belirsizlik oluşturulduğu aktarılan raporda, küresel otomobil markalarının kapasite fazlası ve fiyat rekabetiyle mücadele etmesi nedeniyle birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikasının bu yıl kapanma veya satılma riskinin bulunduğu ifade edildi.

ÇİN, REKABETÇİ FİYATLARI KORUMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDEBİLİR

Gartner'in raporunda, "Kapasite fazlası üretim yıllardır birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikası için bir sorun teşkil ediyor. ABD ve AB tarafından Çin menşeili elektrikli araçlara uygulanan ithalat tarifelerindeki son artışın bu sorunu daha da kötüleştirmesi muhtemel. Buna karşılık, Çinli otomobil üreticileri rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD'de ya da Fas veya Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrikalar kurabilir." ifadeleri yer aldı.