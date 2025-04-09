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Çin'den sonra AB de ABD'ye 21 milyar euroluk rest çekti

Çin'den sonra AB de ABD'ye 21 milyar euroluk rest çekti ABD'nin gümrük vergisi hamlesine bir misilleme de AB'den geldi. Onaylanan yeni düzenlemeyle bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirilecek.