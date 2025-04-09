Çin'den sonra AB de ABD'ye 21 milyar euroluk rest çekti

Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB) ABD ürünlerine ek vergiler getirileceği açıkladı.
AB, ABD’nin ek gümrük vergilerine misillemeyle karşılık vermeye hazırlanıyor.
AB, Amerikan ürünlerine uygulanacak misilleme vergileri listesini bugünkü oylamada kabul etti.
15 NİSAN’DAN İTİBAREN UYGULAYACAK
Onaylanan yeni düzenlemeyle bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirilecek.
ABD MALLARINA 21 MİLYAR EURO’LUK GÜMRÜK VERGİSİ
AB, metal anlaşmazlığında 21 milyar Euroluk ABD malına gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti.
ABD'NİN MÜZAKEREYİ KABUL ETMESİ ŞARTIYLA KARARI ASKILA ALABİLİR
Ancak Avrupa Komisyonu, ABD'nin müzakereyi kabul etmesi durumunda tedbirlerin her an askıya alınabileceğini de ifade etti.
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