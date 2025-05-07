Çin'in döviz rezervleri, nisanda 3 trilyon 281 milyar dolar oldu

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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi verilerine göre, Çin'in döviz rezervi varlıklarının, nisan ayında 3 trilyon 281 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Nisan 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Mart ayına kıyasla yüzde 1,27 artan rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 281 milyar dolara ulaştı.

DÖVİZ REZERVLERİ 41 MİLYAR DOLAR ARTTI

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri nisan sonunda, bir önceki aya göre 41 milyar dolar artış kaydetti.

17 AYDIR 3,2 TRİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE

Çin'in döviz rezervleri, 17 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.