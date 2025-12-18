Çin'in kasım ayındaki genç işsizlik oranı açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin kalabalık nüfusu ile dikkat çekiyor. Çin'de işsizlik özellikle de genç işsizliği, bir sorun olarak ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu aşamada Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2025 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ekimde yüzde 17,3 iken kasımda yüzde 16,9'a geriledi.

GENÇ İŞSİZLİK AZALSA DA YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Genç işsizlik oranı, önceki aya göre azalsa da genel işsizlik oranına kıyasla yüksek seyrini sürdürdü.

UİB, bu hafta başında, kentlerdeki genel işsizlik oranının kasım sonu itibarıyla yüzde 5,1 olduğunu bildirmişti.

GENÇ İŞSİZLİK, GENEL İŞSİZLİKTEN YÜKSEK

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olması dikkati çekiyor.

ÇİN'DE İŞSİZLİK VERİLERİNİN YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı.

Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı.

BİR YILDA 12,3 MİLYON MEZUN

Çin'de bu yaz 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan sonbahar aylarında yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.