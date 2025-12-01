Çin'in kripto varlık uyarıları kripto para piyasasını vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin Merkez Bankası (PBoC) özellikle "stablecoin"ler başta olmak üzere kripto varlıklara ilişkin riskleri yeniden gündeme getirdi.

Merkez Bankası'nın, bu alanda denetimlerin sertleşeceğine işaret etmesi, kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı.

PBoC, dijital varlık faaliyetlerinin ülkede yasa dışı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, özellikle stablecoinlerin oluşturabileceği risklere dikkati çekti.

“KRİPTO PARA YASAL ÖDEME ARACI DEĞİL”

Çok sayıda kurumun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin "yasal ödeme aracı olmadığı" ve "piyasada para olarak kullanılamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında sıkı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Bu gelişmelerle, kripto para piyasasının toplam değeri 2,93 trilyon dolara gerilerken, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatındaki düşüş son 24 saatte yüzde 5'i aştı. Karar öncesi 92 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, karar sonrası 85 bin 604 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'da da benzer bir seyir izlendi. Karar sonrası Ethereum 3 bin 53 dolardan 2 bin 806 dolara kadar geriledi.

ABD MERKEZLİ DÜZENLEYİCİ GELİŞMELERİN ETKİSİ DEVAM EDECEK

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çin kripto para ticareti ve madenciliğini yasaklamış olsa da son dönemde iki önemli dinamiğin öne çıktığını belirtti.

İlk olarak Çin Merkez Bankası’nın stablecoin'lere yönelik risk uyarılarını artırdığını ve AML–KYC standartlarının karşılanmadığına dikkat çektiğini bildiren Eşelioğlu, bu yaklaşımın ülkenin finansal istikrarı önceleyen politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Eşelioğlu, ikinci olarak Hong Kong’da daha açık bir düzenleyici çerçeve bulunmasına rağmen Pekin'in bazı tokenizasyon projeleri ve kurumsal stablecoin girişimlerine müdahale ettiğini belirterek, bu adımların bölgedeki faaliyetlerin sıkı şekilde kontrol edildiğini gösterdiğini kaydetti. Ayrıca Eşelioğlu Çin’in dijital yuan projesini hızla genişlettiğini ve para biriminin halihazırda yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştığını dile getirdi.

ÇİN’İN KRİPTO PARALARA KARŞIT OLMASI YENİ BİR DURUM DEĞİL

Eşelioğlu ancak Çin'in kripto varlıklara yönelik bu tutumunun yeni olmadığını kaydetti. Bu tutumun 2021’den bu yana süregelen bir politika çerçevesinin devamı niteliği taşıdığını vurgulayan Eşelioğlu, "Bu nedenle fiyat üzerindeki etki kısa vadeli piyasa reaksiyonu olarak değerlendirilebilir. Orta ve uzun vadede Bitcoin ve diğer kripto paralar, küresel makroekonomik koşullar ve ABD merkezli düzenleyici gelişmeler tarafından şekillenmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.