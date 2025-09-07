Çin'in rezervleri 3,3 trilyonu geçti

Küresel piyasalar, Çin'in rezervlerini yakından takip ediyor.

Özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın alımının hızı, emtiaların değerini belirleyen bir etken olarak öne çıkıyor.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ağustos dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

DÖVİZ REZERVLERİ 29,9 MİLYAR DOLAR ARTTI

Çin'in döviz rezervlerinin, ağustos ayında 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri ağustos sonunda, önceki aya göre 29,9 milyar dolar artış kaydetti.

Temmuza kıyasla yüzde 0,91 artan rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı.

ARTIŞTA BİLEŞEN ETKİSİ

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, ağustos ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı bildirildi.