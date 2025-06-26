Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı

Çin'in yurt dışı yatırımlarına olan eğilimi artmaya devam ediyor.

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI) yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artış kaydetti.

YATIRIMLAR 61,6 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Çinli şirketlerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar, Ocak-Mayıs 2025 döneminde 61,6 milyar dolara ulaştı.

Elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 5,4, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 13 arttı.

YAPTIRIMLAR

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yıllık bazda yüzde 20,8 artarak 15,52 milyar dolara çıktı.

Kuşak ve Yol yatırımlarından elde edilen gelir yüzde 3,9 artışla 50,59 milyar dolar oldu.

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantısallık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.