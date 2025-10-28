Çinli otonom araç devi hisse satıyor: İşte fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otonom sürüş ve robotaksi teknolojilerinde öne çıkan Pony AI Inc., ABD’de Nasdaq’ta işlem gören hisselerinin ardından Hong Kong’da ikinci bir halka arz başlattı.

Şirketin şu anki piyasa değeri 7,11 milyar dolar olarak açıklandı.

Toplam 41.955.700 A Sınıfı hisse, %10’u Hong Kong halkına, %90’ı uluslararası yatırımcılara tahsis edildi.

Hisse başına maksimum fiyat 180 HK$ (23,17 USD) olarak belirlendi; uluslararası arz fiyatı 3 Kasım civarında netleşecek.

YATIRIM BÜYÜYOR

Otonom araçlara yönelik küresel yatırım geçen yıl 9 milyar dolara ulaştı ve 2030 yılına kadar yıllık büyümenin %22 olması bekleniyor.

Arzın bir parçası olarak köşe yatırımcılarından 120 milyon dolar fon toplandı.

Elde edilen gelirler, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisinin ticarileştirilmesi, Ar-Ge ve işletme sermayesi için kullanılacak.

Pony AI, Dubai’de otonom sürüş testleri başlattı ve 2026’ya kadar ticari sürücüsüz hizmetler sunmayı planlıyor.

Şirket, Çin, Avrupa, Doğu Asya ve Orta Doğu’da çeşitli ulaşım uygulamaları için teknolojisini geliştiriyor.