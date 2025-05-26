Citi, 3 ay sonrası için altın fiyatı tahminini artırdı

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Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı tarife tehditleri sonrasında geçen haftayı yüzde 4,82 yükselişle 3 bin 357 dolardan tamamladı.

Ons altın, Trump'ın tarife erteleme kararı sonrasında ise haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 348 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki ani değişiklikler ve küresel gerilimlerin artması, altın fiyatlarında yeni rekor beklentilerini beraberinde getirdi.

CİTİ, ONS ALTIN İÇİN REKOR BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

ABD'nin dev bankası Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarında yaşanan ani yön değişiklikleri ve artan küresel gerilimler ışığında altın fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahminini yukarı yönlü güncelledi. Citi, ons altının 3 ay içerisinde yeniden rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Banka, önümüzdeki 0-3 aylık dönemde ons altının yeniden 3 bin 500 dolar seviyesine çıkmasını öngörüyor.

PLATİN TAHMİNİ

Değerli metallerdeki diğer pozisyonlarını da koruyan Citi, platin için 3 aylık fiyat hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesinde tuttu.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Ons altındaki değişim Türkiye'deki altın fiyatlarını da etkileyecek. Ons altın için 3 bin 500 dolar tahminin gerçekleşmesi ve dolar kurunun 40 lirayı bulması durumunda gram altının da 4 bin 502 lira olması öngörülüyor.

Gram altın şu anda 4 bin 176 liradan işlem görüyor.