ÇKS başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre de 1 Eylül tarihinde başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında son tarih 31 Aralık 2024 oldu.

YENİ DESTEKLER ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNİ BAZ ALIYOR

Yetkililer, Tarımsal Üretim Planlaması ile hayata geçirilen yeni destekleme modelinde ÇKS kayıtları dikkate alınarak uygulandığını hatırlatıyor.

Üreticiler ve çiftçilerin 2025 yılı üretim sezonu için başvurularını, geçen yıl üretim parsellerinde herhangi bir değişiklik yok ise artık e-Devlet üzerinden ÇKS Yenileme Başvurusu modülü üzerinden de yapabilecekleri duyuruldu.

ÇKS sistemine ilk defa kayıt olacak veya arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin, Bakanlığın ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.