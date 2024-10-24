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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını duyurdu.

Çocuklarda internet kullanımı, 2021 yılında yüzde 82,7 iken 2024 yılında yüzde 91,3 oldu.

İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde; erkek çocukların yüzde 92,2'sinin kız çocukların ise yüzde 90,3'ünün internet kullandığı görüldü. Bu oranlar 2021 yılında sırasıyla yüzde 83,9 ve yüzde 81,5'ti.

İnternet kullanan çocukların yüzde 97,4'ü düzenli internet kullandığını beyan etti. Bu oran, 2021 yılında yüzde 98,6 idi. Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 42,9'unun hafta içi, yüzde 53,6'sının ise hafta sonu günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirdiği gözlendi.

EN FAZLA 11-15 YAŞ GRUBU İNTERNETTE

Günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre internet kullanımı yaş gruplarına göre incelendiğinde; bu oran hafta içi 6-10 yaş grubu için yüzde 30,6, 11-15 yaş grubu için yüzde 54,4 oldu.

Hafta sonu ise sırasıyla yüzde 43,2 ve yüzde 63,5 oldu.

ÇOCUKLARIN İNTERNET ALIŞKANLIKLARI

-Çocukların internet kullanım oranı yüzde 91,3 oldu.

-Çocuklar interneti en fazla video izleme amacı ile kullandı.

-Çocukların yüzde 66,1'i sosyal medya kullandı.

-Çocukların yüzde 96,3'ü YouTube kullandı.

-Çocukların yüzde 76,1'i cep telefonu/akıllı telefon kullandı.

-Cep telefonu/akıllı telefon en fazla İnternette gezinme amacı ile kullanıldı.

-Çocukların yüzde 32,6'sı her yarım saate bir cep telefonu/akıllı telefonunu kontrol etti.

-Sadece kendi kullanımında en az bir bilişim teknoloji ürünü olan çocukların oranı yüzde 63,8 oldu.

-Erkek çocuklar kız çocuklardan daha fazla dijital oyun oynadı.

-Düzenli oyun oynayan çocukların yüzde 25,6'sı hafta içi günde yaklaşık iki saatten fazla oyun oynadı.

-Düzenli dijital oyun oynayan çocukların yüzde 40,1'i planladığı süreden daha fazla oynadı.

-Çocuklar ekran başında daha fazla kalabilmek için daha az kitap okudu.