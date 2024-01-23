Çoruh Nehri üzerine inşa edilen projeler ekonomiye 130 milyar lira katkı sağladı Tarım ve Orman Bakanlığı, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen hidroelektrik santrallerinden ülke ekonomisine 130 milyar liralık katkı sağlandığını açıkladı.

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Türkiye'nin dört bir yanında enerji projeleri hayata geçmeye devam ediyor.

Enerjide dışa bağımlılığı azalmak amacıyla hizmete alınan mega yapılar görenleri gururlandırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen hidroelektrik santralleri (HES) tarafından bugüne kadar üretilen elektrik miktarı ve ülke ekonomisine sağlanan katkıyı paylaştı.

Türkiye ekonomisine 130 milyar liralık katkı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücümüzü suyumuzdan alıyor, enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Deriner, Borçka, Muratlı, Artvin Barajı ve HES'ler tarafından bugüne kadar 43 milyar kWh elektrik üretildi. Ülkemizin enerjisine güç katmanın gururunu yaşıyoruz" denildi.

43 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle ülke ekonomisine 130 milyar liralık katkı sağlandığı belirtildi.

Dünyanın 5. en yüksek barajı hizmete girdi

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te de su seviyesi planlanan takvime uygun yükseliyor.

Üç farklı ünitedeki toplam 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlanması ön görülüyor.