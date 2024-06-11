Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti Dünya Bankası'nın Başkanı Türkiye'ye geldi. Dünya Bankası Başkanı Banga, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la ayrı ayrı bir araya geldi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Bankası Başkanı Banga ile görüştü.

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Alparslan Bayraktar: Dünya Bankası ile iş birliği imkanlarını değerlendirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine verilen destekleri görüştü. Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Banga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iletim ve dağıtım altyapısı konularında verilen destekleri ve bu desteklerin nasıl artırılabileceğini ele aldık. Türkiye'de öngörülebilir, şeffaf ve akılcı yatırım ortamı oluşturmak için attığımız adımlara yönelik Dünya Bankası ile iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)